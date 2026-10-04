Molly Ringwald Was In A Forgotten TV Movie Rom-Com With Friends Star David Schwimmer

Molly Ringwald played a superfan in David Schwimmer's directorial debut, a made-for-TV romantic comedy movie called "Since You've Been Gone.
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