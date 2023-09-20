Минспорт РФ: «Интересы спортсменов являются приоритетными при принятии решения о выступлении на Олимпийских играх»

Ранее замминистра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что нейтральные спортсмены не получат призовые в России за участие в Олимпиаде-2024: «Призовой фонд, который предусмотрен на Игры в Париже, будет направляться на поддержку участников Игр дружбы».