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Регионы России

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Госдума утвердила пакет законов о временных ограничениях для релоцантов за рубежом

Госдума утвердила пакет законов о временных ограничениях для релоцантов за рубежом

Государственная Дума единогласно приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, устанавливающих временные ограничительные меры в отношении граждан, скрывающихся за пределами России от исполнения наказания.

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