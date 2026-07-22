Госдума утвердила пакет законов о временных ограничениях для релоцантов за рубежом

Государственная Дума единогласно приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, устанавливающих временные ограничительные меры в отношении граждан, скрывающихся за пределами России от исполнения наказания.
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