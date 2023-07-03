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Россияне стали рекордно много трудиться

Россияне стали рекордно много трудиться

Длительность рабочей недели в России в I квартале 2023  выросла до рекордных 38,5 часа. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с IV квартала 2012 года, когда  она составляла 38 часов 29 минут, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско — консалтинговой сети FinExpertiza Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала и повышения экономической вовлеченности женщин.

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