Россияне стали рекордно много трудиться

Длительность рабочей недели в России в I квартале 2023 выросла до рекордных 38,5 часа. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения по крайней мере с IV квартала 2012 года, когда она составляла 38 часов 29 минут, пишет РБК со ссылкой на исследование аудиторско — консалтинговой сети FinExpertiza Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала и повышения экономической вовлеченности женщин.