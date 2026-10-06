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Царьград

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Виктор Дробыш рассказал о падении популярности Елены Ваенги

Виктор Дробыш рассказал о падении популярности Елены Ваенги

Композитор Виктор Дробыш считает, что прекращение сотрудничества с Еленой Ваенгой в 2014 году негативно отразилось на её популярности.

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