Одеваться с помойки или искать «изюминку»: узнайте, что говорит о вас отношение к секонд-хенду

Как вы относитесь к одежде, которую уже кто-то носил? Считаете, что покупать ее — это признак крайней бедности или это новый тренд на осознанное потребление и способ выглядеть эксклюзивно? Психолог объясняет, почему никак не утихают битвы вокруг «секонд-хендов».