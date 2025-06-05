Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!

Анатолий

Не надоело одно по одному и длительный период талдычить,что "пятая колонна " вся истощавшая,вновь вернулась из за границы на "вольные хлеба". Это так и будет продолжаться,пока не уберут представителей этих колонн из министерств. А для этого ну о-оочень большая смелость нужна!!! А у нас таких нет,есть только клерки,получающие заработную плату.и ни за что не несущие ответственность.