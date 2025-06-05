«Враг в лице предателей в Москве сидит и гогочет над всеми нами» Как-то эта тема немного отошла на второй план на фоне СВО и миграционных проблем, других тем внутренней и внешней политики.
Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!
Комментарии
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Анатолий
Не надоело одно по одному и длительный период талдычить,что "пятая колонна " вся истощавшая,вновь вернулась из за границы на "вольные хлеба". Это так и будет продолжаться,пока не уберут представителей этих колонн из министерств. А для этого ну о-оочень большая смелость нужна!!! А у нас таких нет,есть только клерки,получающие заработную плату.и ни за что не несущие ответственность.
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5 час.
Игорь Чернов
"Пятая колонка" нам не нужна....да,да "пятая колонка"
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1 час.
ПавелЗзаварзин
Оба Меладзе, Лайма Вайкуле, Чулпан Хаматова, Семён Слепаков, собчачка, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфира, Лебеда, Вера Брежнева, Алла Михеева, Рената Литвинова, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов, Ванька Ургант (друг Пескова), Дибров и прочие ублюдки подлежат ликвидации. Пока власти жуют сопли они открыто предают Россию.
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1 час.
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