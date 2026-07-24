Волкова в мини, а Лопырева — в тотал-блэк: звезды блеснули на вечеринке в центре Москвы

Знаменитости собрались на открытие нового пространства в столице. Екатерина Волкова Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Московский светский сезон пополнился еще одним ярким событием — знаменитости собрались в самом центре столицы, чтобы отпраздновать открытие «Московский Monte Carlo Bar» в Four Seasons Hotel Moscow и прочувствовать атмосферу Лазурного берега, не выезжая из города.