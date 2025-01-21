Спрятавший в "Запорожце" Куценко тело убитой женщины приехал в Москву, чтобы жениться

Мужчина ранее был неоднократно судим и успел побывать на СВО.В столице задержали 30-летнего Альберта Абдуллина по подозрению в убийстве женщины, чьё тело обнаружили в автомобиле "Запорожец", принадлежащем актёру Гоше Куценко.