Несколько сотен школьников из Подмосковья кинули на альбомы к выпускному. Фотограф развёл выпускные классы на деньги и исчез.
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Несколько сотен школьников из Подмосковья кинули на альбомы к выпускному. Фотограф развёл выпускные классы на деньги и исчез.
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