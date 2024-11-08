Главу российского района осудят за хищение выделенных на сирот 12 миллионов рублей

В Новосибирской области пройдет суд над главой района за хищение 12 млн рублей В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района, который похитил более 12 миллионов рублей.
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