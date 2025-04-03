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Царьград

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Выстрел в ногу? Как изменение тарифов США повлияет на мировую экономику

Выстрел в ногу? Как изменение тарифов США повлияет на мировую экономику

Дональд Трамп объявил о повышении таможенных пошлин в отношении ряда стран. Он назвал это "новой промышленной революцией для Америки".

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