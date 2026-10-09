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Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов обсудили результаты деятельности Университета Иннополис на заседании Наблюдательного совета

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Наблюдательного совета Университета Иннополис, которое прошло под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

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