Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов обсудили результаты деятельности Университета Иннополис на заседании Наблюдательного совета

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Наблюдательного совета Университета Иннополис, которое прошло под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.
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