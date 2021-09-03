Никитюк показала лицо крупным планом, похваставшись нюдовым макияжем: "Как херабора"

Ведущая Леся Никитюк в своей иронической манере сравнила себя с пещерными людьми 33-летняя звезда, снимавшаяся в "Орле и решке", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала новое фото в Инстаграм, появившись в образе леди-босс, передает Politeka.