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Никитюк показала лицо крупным планом, похваставшись нюдовым макияжем: "Как херабора"

Никитюк показала лицо крупным планом, похваставшись нюдовым макияжем: "Как херабора"

Ведущая Леся Никитюк в своей иронической манере сравнила себя с пещерными людьми 33-летняя звезда, снимавшаяся в "Орле и решке", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала новое фото в Инстаграм, появившись в образе леди-босс, передает Politeka.

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