40% россиянок готовы к экспериментам с внешностью

Женщины старше 25 лет в России увлечены косметологическими процедурами. Об этом говорят результаты онлайн-исследования, проведенного аналитическим центром A2:Research совместно с дистрибьютором оттеночных линз Belure Vision, пишут «Известия» Высока и доля тех, кто готов решиться на радикальные перемены во внешности.
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