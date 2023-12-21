40% россиянок готовы к экспериментам с внешностью

Женщины старше 25 лет в России увлечены косметологическими процедурами. Об этом говорят результаты онлайн-исследования, проведенного аналитическим центром A2:Research совместно с дистрибьютором оттеночных линз Belure Vision, пишут «Известия» Высока и доля тех, кто готов решиться на радикальные перемены во внешности.