‼Семьи из студентов с сентября смогут получить отдельные комнаты в общежитиях С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях.
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‼Семьи из студентов с сентября смогут получить отдельные комнаты в общежитиях С 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях.
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