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Вечерний Новосибирск

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Семь тонн картофеля и капусты изъяли у мигрантов в Новосибирске

Семь тонн картофеля и капусты изъяли у мигрантов в Новосибирске

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии совместно с сотрудниками полиции проверили места стихийной торговли на территории города.

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