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Аналитик Хеннингсен рассказал о последствиях сделки Путина с Трампом

Аналитик Хеннингсен рассказал о последствиях сделки Путина с Трампом

Договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам российского дизельного топлива нанесла мощнейший удар по позициям Киева и Брюсселя.

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