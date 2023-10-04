Где смотреть Ньюкасл – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 4 октября

В среду, 4 октября, сыграют Ньюкасл и ПСЖ в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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