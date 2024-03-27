В Тюмени водитель автобуса обматерил школьницу и выгнал на темную улицу

ТЮМЕНЬ, 27 марта, ФедералПресс. В соцсетях девочка-подросток пожаловалась на водителя маршрута № 57. По ее словам, вчера поздно вечером ее с криками высадили из автобуса, в котором она надеялась доехать до «ТЭЦ-2».