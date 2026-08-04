Мексика: 3 августа в результате столкновений с силами безопасности в районе Меса-де-Пальмира муниципалитета Эль-Платеадо-де-Хоакин Амаро, штат Сакатекас, по меньшей мере один подозреваемый боевик из группировки Картель Синалоа Лос-Майитос был убит, а двое других арестованы.