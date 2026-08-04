НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Мексика: 3 августа в результате столкновений с силами безопасности в районе Меса-де-Пальмира...

Мексика: 3 августа в результате столкновений с силами безопасности в районе Меса-де-Пальмира муниципалитета Эль-Платеадо-де-Хоакин Амаро, штат Сакатекас, по меньшей мере один подозреваемый боевик из группировки Картель Синалоа Лос-Майитос был убит, а двое других арестованы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии