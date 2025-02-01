Спецпосланник Трампа заявил, что завершение конфликта на Украине в интересах США

Global Look Press/Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.
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