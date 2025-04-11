Байындыр может сыграть с «Ньюкаслом» в АПЛ вместо Онана из-за ошибок камерунца с «Лионом»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может остаться в запасе на воскресный матч АПЛ с «Ньюкаслом», сообщаетВратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может остаться в запасе на воскресный матч АПЛ с «Ньюкаслом», сообщает Daily Mail.