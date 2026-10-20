Есть на карте России места, которые не раскрывают своих тайн случайному прохожему. Дуссе-Алинь — именно такое пространство: горный массив, протянувшийся на полтораста километров среди таежных дебрей Хабаровского края, до сих пор остается территорией, где природа диктует собственные законы.