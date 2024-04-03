Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутаты нашли оригинальное решение проблемы оттока мигрантов и кадрового голода

Депутаты нашли оригинальное решение проблемы оттока мигрантов и кадрового голода

Предложили изменить Трудовой Кодекс РФ, где детский труд, особенно на опасных и вредных производствах, прямо запрещён Мигранты реально пакуют чемоданы.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Не надо путать Божий дар с яичницей. Разговор о бюрократическом аппарате, где чиновники бумаги с места на место перекладывают.
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2 час.
Владимир Козлов
Не все школьники имеют семь пядей во лбу, чтобы поступить на бюджетное отделение (которых всё меньше), а на платное не все имеют средства. Имею в виду так называемые колледжи.
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2 час.
Людмила Лиханова
Сырые предложения. Если детей на вредные условия то...и так они уже изначально не здоровы , то  потом это - будущие инвалиды и дополнительная нагрузка на бюджет...или все равно: главное сейчас что-то выдумать? Когда-то у нас очень хорошо работали вьетнамцы и вели себя очень прилично. Почему бы не приглашать корейцев, а не наглых из бывших республик? При этом только через трудовой договор, ответственность работадателя в т.ч. и финансовую, дактилоскопирование и пр.
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1 час.

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