Депутаты нашли оригинальное решение проблемы оттока мигрантов и кадрового голода

Не все школьники имеют семь пядей во лбу, чтобы поступить на бюджетное отделение (которых всё меньше), а на платное не все имеют средства. Имею в виду так называемые колледжи.

Людмила Лиханова

Сырые предложения. Если детей на вредные условия то...и так они уже изначально не здоровы , то потом это - будущие инвалиды и дополнительная нагрузка на бюджет...или все равно: главное сейчас что-то выдумать? Когда-то у нас очень хорошо работали вьетнамцы и вели себя очень прилично. Почему бы не приглашать корейцев, а не наглых из бывших республик? При этом только через трудовой договор, ответственность работадателя в т.ч. и финансовую, дактилоскопирование и пр.