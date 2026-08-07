Компания Geely в августе подняла цены на четыре бензиновых кроссовера в России

Компания Geely в августе 2026 года скорректировала цены на четыре бензиновых кроссовера в России. Как выяснили "Автоновости дня", семейный Monjaro в одной из версий, семиместный Okavango, а также компактные Coolray и Cityray подорожали на 7–50 тыс.
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