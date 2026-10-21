Кортеж автомобилей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева 21 октября прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.
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