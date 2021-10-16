ВИНОВАТ ПУТИН И "ДОРОГА СМЕРТИ": НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ДТП С СОБЧАК ОТ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА

Андрей СмирновПолитикаВИНОВАТ ПУТИН И "ДОРОГА СМЕРТИ": НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ДТП С СОБЧАК ОТ ИЛЬИ ВАРЛАМОВА Стали известны "новые подробности" резонансного ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной с участием Ксении Собчак.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья Иванова (Кубасова)В чём то я согласна. То что Собчак считает население России биологическим мусором знают все. Но то что разгулял "эту" Путин - правда. Собчак прекрасно знает о своей безнаказанности и вседозволенности.Александр ТурчинНеубиваемая тварь!И сейчас этой мрази всё сойдёт с рук!Неподсудная обласканная нынешней недовластью и лично гидрантом!Ваша СветлостьГолосуйте за Путина, и Собчак с Чюйбайсом не покинут вас...ННатаА что это за корпоратив такой во время пандемии?! Зажравшихся обязательно нужно тщательно проверить. Для власти этот случай, действительно, проверка на "вшивость"!Татьяна БраунТо, что эта г-жа дрянь изрядная-известно. И ловит свои "бонусы" даже на аварии.Комментировать
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