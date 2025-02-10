«В Курской области оценивают позитивно»: как Хинштейн выстраивает власть в регионе

С момента назначения Александра Хинштейна врио главы Курской области прошло чуть больше двух месяцев, но за этот период новый глава региона сумел зарекомендовать себя как талантливый управленец, отмечают аналитики.
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