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В России с 1 марта начнут блокировать VPN-сервисы

В России с 1 марта начнут блокировать VPN-сервисы

Роскомнадзор планирует ввести новый приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы будут блокироваться в магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, если они предоставляют доступ к заблокированным ресурсам.

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