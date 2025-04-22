Депутат заксо Дронов: в школах Первоуральска детям бесплатно раздают вейпы

В школах Первоуральска (Свердловская область) на переменах ученикам бесплатно раздают вейпы. С таким заявлением выступил депутат заксобрания Алексей Дронов после отчета уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
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