Движение паромов между Салехардом и Лабытнанги могут приостановить

На Ямале объявлено штормовое предупреждение. Между тем паромная переправа через Обь, соединяющая Салехард и Лабытнанги, пока продолжает работать, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
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