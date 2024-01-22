Власти Пекина обнародовали экономические цели на 2024 год

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- После плодотворного для столицы Китая года, когда были достигнуты успехи во многих областях, народное правительство Пекина установило экономические цели на 2024 год, стремясь обеспечить рост валового регионального продукта /ВРП/ примерно на 5 проц.
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