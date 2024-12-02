Выберите лучшую игру 2024 года — организаторы The Game Awards 2024 запустили большое по...

Выберите лучшую игру 2024 года — организаторы The Game Awards 2024 запустили большое пользовательское голосованиеГолосование на официальном старте уже стартовало — первый этап продлится до среды, принять участие могут геймеры со всего мира.
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