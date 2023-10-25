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В Москве построят 18 современных физкультурно-оздоровительных комплексов за три года – Бочкарев

В Москве построят 18 современных физкультурно-оздоровительных комплексов за три года – Бочкарев

В Москве запланировано строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) до 2027 года. Средства на это предусмотрены в бюджете города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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