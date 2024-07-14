Четыре остановки в городе на Неве: появились детали проекта ВСМ Москва — Петербург

Работы по прокладке железной дороги уже начались. В Петербурге оборудуют четыре остановки для поездов, которые будут курсировать на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.
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