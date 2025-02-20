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Царьград

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Мучили курян и бросали товарищей: русские бойцы рассказали об отступлении ВСУ из курского села

Мучили курян и бросали товарищей: русские бойцы рассказали об отступлении ВСУ из курского села

Очередная страшная находка стала новым доказательством зверств боевиков ВСУ. На этот раз оккупанты прикрывались мирными курянами, чтобы спастись от русской армии.

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