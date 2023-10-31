В правительстве обсудили развитие молдавско-португальских отношений

Возможности активизации торгово-экономических и инвестиционных отношений между Республикой Молдова и Португальской Республикой были обсуждены в ходе встречи премьер-министра Дорина Речана с президентом Португалии Ребелу де Соузой, находящимся с официальным визитом в Кишиневе.
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