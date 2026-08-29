Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

"Я теперь за линией фронта..."

 И ещё  одна минутка  совпадений.На  днях   я  выкладывала  скрин,  на  коем  иноагент и  полутруп  Орк Адий Бапченко  сокрушался  о том, что  в  западных  странах   что-то часто  стали   просходить всякие  взрывы.

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