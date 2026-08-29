"Я теперь за линией фронта..."

И ещё одна минутка совпадений.На днях я выкладывала скрин, на коем иноагент и полутруп Орк Адий Бапченко сокрушался о том, что в западных странах что-то часто стали просходить всякие взрывы.
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