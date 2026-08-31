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Учителя в Непале успели спасти 900 школьников за 1,5 минуты до наводнения

Учителя в Непале успели спасти 900 школьников за 1,5 минуты до наводнения

www.globallookpress.com/Liu Tian/XinHua Жители Непала, на который обрушилось разрушительное наводнение, рассказали РЕН ТВ о том, как выживали под натиском стихии и что теперь предстоит спасателям.

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