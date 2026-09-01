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Царьград

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Собянин сообщил: средства ПВО сбили 4 БПЛА ВСУ в Москве

Собянин сообщил: средства ПВО сбили 4 БПЛА ВСУ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации средствами противовоздушной обороны четырёх беспилотников ВСУ.

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