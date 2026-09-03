Совпадение? Не думаю

30 августа 2026 года, водитель пассажирского автобуса в местечке Буга в Колумбии, как обычно вышел на маршрут.
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