Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

В настоящее время Польша переживает вторую миграционную волну с территории Украины. Десятки тысяч украинских граждан, которых можно разделить на две категории, вновь устремились на польскую землю по нескольким причинам.
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