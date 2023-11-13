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Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

Украинцы превратили Варшаву в европейскую столицу криминала

В настоящее время Польша переживает вторую миграционную волну с территории Украины. Десятки тысяч украинских граждан, которых можно разделить на две категории, вновь устремились на польскую землю по нескольким причинам.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ждем, когда в Гейропе на бандерлохов будет объявлена такая же охота, как на индейцев в Америке/Канаде.
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12 час.

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