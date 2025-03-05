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Китай

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24 законопроекта были приняты ВСНП за последний год

Пекин, 4 марта /Синьхуа/ -- Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ одобрил 24 законопроекта, начиная с ежегодной сессии ВСНП 2024 года, сообщил во вторник официальный представитель 3-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

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