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Развод по-тихому и суд за квартиру: звезда «Евлампии Романовой» Алла Клюка делит жильё с экс-супругом

Развод по-тихому и суд за квартиру: звезда «Евлампии Романовой» Алла Клюка делит жильё с экс-супругом

Исполнительница главной роли в детективном сериале «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант» Алла Клюка оказалась в эпицентре судебных разбирательств с бывшим мужем, режиссёром Владимиром Морозовым.

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