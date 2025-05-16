«Сад памяти»: В год 80-летия Великой Победы в округе высадят 2400 деревьев

В 2025 году на Ямале запланирована масштабная акция по высадке деревьев в честь 80-летия Победы. В рамках Всероссийской инициативы «Сад памяти» жители округа высадят около 2400 деревьев на 33 площадках в городах и поселках.
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