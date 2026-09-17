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Мировое обозрение

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Россия напомнила Армении, откуда идёт газ...

Россия напомнила Армении, откуда идёт газ...

«Газпром» объявил о временной приостановке поставок газа в Армению с 15 по 25 сентября. Официальная причина — ремонтные работы на территории России.

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