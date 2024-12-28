ВСУ обвинили в попытках обмана российских военных под видом волонтеров

Петрусевич: ВСУ узнают координаты российских позиций под видом волонтеров Перед новогодними праздниками Вооруженные силы Украины стали чаще идти на уловки под предлогом оказания помощи, заявила ТАСС руководитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.