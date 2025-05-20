На китайской космической станции обнаружен неизвестный вид бактерий

На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен новый вид бактерий Niallia tiangongensis. Узнайте о его уникальных свойствах, способности выживать в экстремальных условиях космоса и потенциальном влиянии на здоровье космонавтов и успех длительных миссий.