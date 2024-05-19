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Салах о Клоппе: «Он улучшил меня как игрока, а я помог ему как тренеру. Это не только рабочие отношения – сохраним общение на всю жизнь»

Сегодня «Ливерпуль» примет «Вульверхэмптон» в 38-м туре АПЛ. Мерсисайдцы сыграют под руководством немецкого специалиста в последний раз.

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